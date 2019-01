Reuters

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de janeiro de 2019

Centenas de milhares de pessoas protestam nas ruas de Caracas exigindo o fim do Governo do presidente Nicolás Maduro. Esta quarta-feira, 23 de janeiro, o líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, autoproclamou-se presidente interino do país, segundo a Reuters.Em comunicado, o presidente norte-americano, Donald Trump, já reconheceu Guaidó como o presidente interino legítimo da Venezuela, e o Canadá também já planeia fazer o mesmo. O Brasil apoia igualmente o líder da oposição, de acordo com informação veiculada por Jair Bolsonaro nas redes sociais. Segundo a Reuters, à lista de apoios junta-se também a Colômbia, Paraguai, Peru e Chile."Para já", o México diz continuar a reconhecer apenas Maduro, sublinhou um porta-voz do Governo mexicano.Com 35 anos, Juan Guaidó é também o presidente da Assembleia Nacional, cuja maioria pertence à oposição apesar de este órgão não ser reconhecido por Nicolás Maduro.Os manifestantes gritam nas ruas "Sai, Maduro" e "Guaidó a Presidente", de acordo com a Reuters, enquanto balançam a bandeira nacional. Em várias áreas, a polícia atirou gás lacrimogéneo contra os manifestantes para os dispersar. Segundo a Reuters, um protesto na passada noite de terça-feira levou à morte de quatro pessoas.Num discurso perante a multidão, invocando o artigo 233.º da Constituição venezuelana, Guaidó prometeu "assumir todos os poderes da presidência para assegurar o fim da usurpação" de Maduro. O líder da oposição pediu o apoio dos militares para formar um Governo de transição que leve à realização de eleições livres. O Governo acusa Guaidó de golpe de Estado e ameaçou-o com a prisão.Esta onda de protestos surge depois de Nicolás Maduro ter tomado posse a 10 de janeiro para mais um mandato à frente da Venezuela, após as eleições do ano passado terem sido declaradas como "fraudulentas" por várias entidades internacionais.Em reação, o Governo português assinala que a prioridade é salvaguardar a segurança física dos portugueses. "Peço a todas as partes que se manifestam muito legitimamente, como é próprio das democracias, que o façam pacificamente sem pôr em causa a segurança dos bens e das pessoas", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, citado pela Lusa. No Funchal, Madeira, centenas de manifestantes protestam contra Maduro, de acordo com o Diário de Notícias da Madeira.Nas últimas semanas, Guaidó tem tentado recolher apoios militares e internacionais para se declarar presidente interino. A administração norte-americana tem na calha sanções às exportações de petróleo da Venezuela de forma a pressionar ainda mais Maduro, conforme a sua reação a Guaidó. No Twitter, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, responsável pelos assuntos externos, pediu aos militares para apoiarem o novo presidente interino.

A economia venezuelana tem-se deteriorado nos últimos dois anos, num estado de hiperinflação que tem deixado os cidadãos sem os bens básicos. Para tentar estancar os efeitos negativos, Nicolás Maduro tentou reduzir em cinco zeros o valor da divisa do país, o bolívar, aumentou em 3.000% o ordenado mínimo e indexou os salários a uma criptomoeda criada pelo Estado. O Fundo Monetário Internacional previa que a inflação disparasse 1.000.000% até ao final de 2018.



(Notícia atualizada pela última vez às 19:42 com mais informação)