Portugal está em 18º lugar no ranking das democracias mundiais

Portugal é considerado o décimo oitavo país com a melhor democracia do mundo, tendo invertido a tendência crescente registadas nos últimos anos, revela o instituto sueco V-Dem, na Universidade de Gotemburgo, num relatório hoje divulgado.No documento intitulado "A Autocratização Torna-se Viral", que analisa os níveis da democracia global, Portugal surge em 18.º no ranking das democracias mundiais, mas já ocupou em anos anteriores lugares superiores.De acordo com o ranking do V-Dem, que tem a maior base de dados mundial sobre democracias, Portugal, ainda que ocupe lugares cimeiros na generalidade, falha principalmente na componente da participação política dos cidadãos, estando na posição 44 da tabela.O relatório analisa o estado da democracia tendo em conta cinco índices vinculados às componentes eleitoral liberal, participativo, deliberativo e igualitário.Quanto ao índice da democracia eleitoral, Portugal ocupa a 14ª posição, subindo para a 25º lugar na componente liberal e ocupa o 27º no igualitário e deliberativo.O relatório alerta para o retrocesso dos níveis de democracia global para os de há três décadas e denuncia uma aceleração das tendências autocratas.o instituto sueco V-Dem defende que a rápida eliminação das restrições após o fim da pandemia pode minimizar os efeitos dessa tendência nas democracias.O estudo explica a deterioração pelo aumento da percentagem da população mundial que vive sob regimes autocráticos (subiu de 48% para 68% em apenas uma década) e do número de países com tendências autocráticas (de 6% para 34%) pelo maior número de Estados onde existem "ameaças sérias" à liberdade de expressão (de 19 para 32 nos últimos três anos).A queda é especialmente sentida na região da Ásia-Pacífico, Europa do Leste, Ásia Central e América Latina, lê-se no relatório.