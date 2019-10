Presidente Xi: "Nenhuma força pode parar o povo chinês e a nação chinesa"

O discurso que marca os 70 anos do Partido Comunista Chinês no poder deixa uma mensagem de supremacia e progresso da nação, embora seja sublinhado o caráter pacífico com o qual o presidente pretende trilhar este caminho.

O presidente da China, Xi Jinping, defendeu num discurso a propósito dos 70 anos do Partido Comunista Chinês no poder que nenhuma força – sem nomear – poderia travar o progresso da nação, num contexto de guerra comercial com os Estados Unidos.





"Não há nenhuma força que possa abalar as fundações desta grande nação", disse Xi, no discurso de comemoração do 70.º aniversário do seu partido. "Nenhuma força pode parar o povo chinês e a nação chinesa que se está a construir".