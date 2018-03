Quinto maior diamante do mundo vendido por 40 milhões de dólares

Bloomberg

O quinto maior diamante de qualidade do mundo considerado pela Gem Diamonds, um dos principais produtores mundiais de diamantes, foi vendido esta terça-feira por 40 milhões de euros.



Trata-se de um diamante de 910 quilates (cerca de 180 gramas), chamado "The Lesotho Legend", vendido a um comprador anónimo na Antuérpia, na Bélgica, de acordo com a empresa britânica Gem Diamonds, citada na CNBC.



A empresa assegura que o diamante terá sido encontrado em Janeiro na mina Letseng, uma das minas que produz os diamantes mais valiosos do mundo, no Lesoto, situado na África do Sul, da qual a Gem Diamonds detém 70%.



"Uma qualidade excepcional" que deixou a empresa "encantada", disse o CEO da Gem Diamonds, Clifford Elphick, citado pela CNBC, após a venda de uma das maiores gemas do mundo.



A Gem Diamonds admite ainda ter encontrado, desde o início do ano, uma quantidade significativa de diamantes que ultrapassam os 100 quilates.



Na classificação histórica de diamantes mais valiosos do mundo, o diamante "Cullinan" continua a ser o líder, extraído na África do Sul em 1905, pesava 3.106 quilates (cerca de 621 gramas). O diamante é parte integrante das jóias da coroa do Reino Unido.