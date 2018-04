Ronaldo entre as figuras públicas mais admiradas no mundo

Mais de 37 mil pessoas em todo o mundo responderam a um inquérito sobre quais as figuras públicas que mais admiram no mundo. Cristiano Ronaldo aparece pela primeira vez na lista dos homens, em 10.º lugar.

Bill Gates e Angelina Jolie lideram o ranking dos homens e das mulheres mais admirados no mundo, na lista anual elaborada pela YouGov. O fundador da Microsoft lidera a lista das figuras públicas masculinas mais admiradas no mundo desde que a YouGov iniciou este estudo (2015). Tal como a actriz norte-americana.

Em segundo lugar aparece um Obama, tanto entre os homens como entre as mulheres. Barack Obama manteve o segundo lugar face ao ano passado, enquanto Michelle Obama subiu três lugares, roubando a posição que há um ano era ocupada pela rainha Isabel II.

Um facto curioso é o nome que ocupa o terceiro lugar entre os homens mais admirados em todo o mundo. Trata-se de Jackie Chan, que tem uma avaliação ainda superior ao presidente da China.

Entre as mulheres, Oprah Winfrey é a terceira figura mais admirada no mundo.

Este ano, entre as 10 figuras públicas mais admiradas no mundo há duas estreias: o actor de Bollywood Amitabh Bachchan e o futebolista Cristiano Ronaldo. Entre as mulheres não há estreias.

O português consegue assim uma pontuação mais elevada do que figuras como o Papa Francisco, Warren Buffet ou Donald Trump. E entre os seus pares, supera a avaliação de Lionel Messi (em apenas uma posição).



O estudo revela ainda as escolhas por países, podendo verificar-se, por exemplo, que no Brasil, a figura masculina mais admirada é Sergio Moro.