O Secretário de Estado da Agricultura do Reino Unido, George Eustice, demitiu-se esta quinta-feira em desagrado quanto ao possível adiamento de um acordo sobre o Brexit.Decisão apresentada esta quarta-feira no parlamento pela primeira-ministra britânica, Theresa May, referia que, caso o seu plano para a saída do país do Reino Unido falhe, deverá existir uma votação na Câmara dos Comuns quanto à possibilidade de uma saída sem acordo, ou do adiamento do Brexit, que está previsto para o próximo dia 29 de março."Temo que os desenvolvimentos desta semana levem a uma sequência de eventos que culminem com a União Europeia a ditar os termos de qualquer extensão pedida e, finalmente, na humilhação do nosso país", afirma Eustice na sua carta de demissão, divulgada no jornal The Guardian.