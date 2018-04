Temer dá posse a 11 ministros numa remodelação habitual em ano de eleições

Esta terça-feira, o presidente do Brasil vai dar posse a 11 ministros do seu elenco governativo constituído por um total de 29 pastas ministeriais. Esta é uma troca normal em ano de eleições, dado que os ministros que se candidatem têm de cessar funções executivas.

O presidente brasileiro Michel Temer vai dar posse a 11 novos ministros esta terça-feira, 10 de Abril. A principal razão que provocou esta remodelação prende-se com a saída de ministros que vão ser candidatos nas eleições do próximo mês de Outubro, isto depois de no passado sábado ter terminado o prazo para que os ministros (um total de sete) que se querem candidatar efectivassem a respectiva saída de funções executivas.





De acordo com a Globo, três ministros que estavam actualmente a desempenhar funções interinamente vão ser confirmados como titulares efectivos das pastas do Trabalho (Helton Yomura), Direitos Humanos (Gustavo Rocha) e Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Marcos Jorge).





Para lá dos 11 novos ministros, Gilberto Occhi e Valter Casimiro já assumiram formalmente funções respectivamente como ministros da Saúde e dos Transportes, Portos e Aviação Civil na semana passada.