Theresa May acusa Rússia de envenenar espião

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson, ameaçou o Kremlin, assegurando que, se se provar que a Rússia está envolvida no caso, a Inglaterra cancela a sua participação no Mundial de Futebol. Sergei Skripal, ex-espião, foi considerado um traidor e condenado por passar segredos da Rússia à Inglaterra.No dia 4 de março, Sergei Skripal, de 66 anos, e a filha, com cerca de 30, foram encontrados inconscientes em Salisbury, no Reino Unido.