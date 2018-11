Trump diz que China está disposta a concluir acordo comercial com os EUA

"A China quer chegar a um acordo. Eles enviaram uma lista do que estão dispostos a fazer para se chegar a um compromisso", afirmou Donald Trump.

O Presidente norte-americano considerou que o acordo "ainda não é aceitável", mas manifestou confiança que "muito em breve" os dois países possam chegar a um entendimento.

Donald Trump acrescentou que está optimista que se possa chegar a um acordo para um comércio mais equilibrado e "recíproco" entre os dois países.

O Presidente norte-americano acusou Pequim de práticas comerciais desleais, exemplificando com subsídios, transferência forçada de tecnologias dos EUA para entrar no mercado chinês e "roubo" de propriedade intelectual.

Donald Trump exige de Pequim uma redução do défice comercial norte-americano de 200 mil milhões de dólares. Para compensar o desequilíbrio comercial, a administração norte-americana aumentou as medidas proteccionistas.

Na terça-feira, o assessor económico da Casa Branca, Larry Kudlow, havia relatado uma redução nas tensões comerciais com a China e confirmou que o seu diferendo comercial seria discutido na reunião do G20, que vai decorrer na Argentina, no final do mês.