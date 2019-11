Trump volta a ameaçar China com aumento de tarifas

O novelo de pistas sobre a guerra comercial continua a desenrolar-se devagar e a encontrar os mesmos nós: o presidente norte-americano reitera a possibilidade de aumento das tarifas aduaneiras caso não chegue a um acordo parcial com a China.

O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a ameaçar a China com um aumento das tarifas aduaneiras no caso de ambas as nações não conseguirem chegar a um acordo.





Desta vez, a ameaça surgiu numa reunião com membros do seu gabinete, esta terça-feira, 19 de novembro. Desde que os Estados Unidos e a China concordaram avançar para um acordo comercial parcial, uma decisão do passado mês de outubro, Pequim e Washington têm enviado sinais contraditórios sobre os desenvolvimentos nesta frente.