Trump reitera ameaças com bíblia ao contrário num país virado do avesso

Com os Estados Unidos imersos em protestos, uns agressivos, outros pacíficos, o presidente americano ameaçou recorrer ao exército para pôr cobro às ações violentas. Pelo meio, as forças abriram caminho com recurso a gás lacrimogéneo para Trump falar defronte de uma igreja, empunhando uma bíblia do avesso.