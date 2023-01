Xi Jinping esperado em Moscovo na primavera

Leia Também Putin expressa a Xi desejo de fortalecer a cooperação militar

A Rússia anunciou que Xi Jinping vai visitar Moscovo, com a visita do Presidente chinês a ser esperada numa altura em que está prestes a ser cumprido um ano desde o início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro.A informação foi avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia que adiantou que a visita de Xi será "um grande acontecimento" na agenda bilateral dos dois países."Este ano, a Rússia e a China vão unir esforços para melhorar e promover ainda mais as relações bilaterais entre os dois governos", indicou, num comunicado divulgado na noite de segunda-feira, citado pela agência estatal TASS e reproduzido pelo South China Morning Post. "Como sabem, [Putin] convidou [Xi] para uma visita oficial esta primavera. Partimos do entendimento de que será o evento central da agenda bilateral para 2023", acrescentou a diplomacia russa na mesma nota.O convite foi endereçado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, em dezembro, durante uma videochamada em que os dois líderes reafirmaram os planos de cooperação em múltiplas áreas, incluindo no comércio e energia.Pequim ainda não confirmou a visita que, a acontecer, será a primeira de Xi ao país desde junho de 2019.Não obstante, Xi e Putin encontraram-se noutras ocasiões, a última das quais em setembro à margem da cimeira de líderes da Organização para Cooperação de Xangai, que teve lugar em Samarcanda, no Uzbequistão.