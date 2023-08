BCE comprometido a "manter as taxas de juro elevadas o tempo que for necessário"

Manter as taxas de juro "em níveis suficientemente restritivos durante o tempo que for necessário" para assegurar o regresso da inflação aos 2% no médio-prazo. Foi esta a mensagem transmitida pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, esta sexta-feira, durante o seu discurso no Simpósio de Jackson Hole, que decorre desde quinta-feira no estado de Wyoming.Afirmando que "não há um manual de regras" para a situação que se enfrenta hoje, Lagarde afirmou que a tarefa dos bancos centrais é "desenhar um novo". "Nesta era de incerteza, é ainda mais importante que os bancos centrais forneçam uma âncora nominal para a economia e assegurem a estabilidade dos preços em linha com os seus respetivos mandatos", afirmou, num discurso dedicado ao desenho de política monetária em tempos de "mudança" e de "disrupção".



Mudanças estas que passam por "alterações profundas no mercado laboral" e no tipo de trabalho, mas também pelo surgimento de novas tecnologias, que, assumiu, "como em todas as revoluções tecnológicas irá provavelmente destruir certos postos de trabalho e criar novos".





Leia Também Christine Lagarde: BCE pode voltar a subir juros mesmo após uma pausa

E manter uma política monetária robusta em tempos de mudanças, continuou Lagarde, exige três elementos-chave: "clareza, flexibilidade e humildade"."Precisamos de mostrar clareza no nosso objetivo e no compromisso constante de o atingir", disse, reforçando que tal será importante para estabelecer o papel da política monetária que, num mundo em mudança, não deve tornar-se uma fonte de instabilidade.Alerta ainda que deve evitar-se "cair na armadilha de focar demasiado nos dados atuais", apelando a que em vez disso se construam enquadramentos de política monetária que capturem a complexidade atual. "No caso do BCE, temos tomado as nossas decisões futuras em três critérios: a perspetiva para a inflação, as dinâmicas da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária", acrescentou.



A mensagem transmitida por Lagarde está em linha com a de Powell, que reforçou ao início da tarde que a Fed "está preparada para subir mais os juros se necessário".