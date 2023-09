Divisão dentro do BCE sobre futuro dos juros agrava-se

Uma subida de juros na Zona Euro é sempre anunciada pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, mas é um conselho composto por seis membros da comissão executiva e 20 governadores que decide a estratégia. Nem todos votam em todos os encontros - fazem-no de forma rotativa, por grupos, com os maiores cinco países a terem direito a quatro votos e os restantes 15 a outros 11. Por exemplo, esta quinta-feira o português Mário Centeno irá fazê-lo.



Com um ciclo de aumentos que decorre já há um ano, as opiniões dos economistas dividem-se sobre se irá haver nova subida das três taxas de referência ou uma pausa. Os próximos decisores têm-se manifestado em sentidos contrários, o que faz antecipar um debate acesso entre "pombas" - mais favoráveis a estimular a economia - e "falcões" - mais inclinados a juros elevados.