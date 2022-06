BCE promete “o que for necessário”, mas pede menos dívida

No discurso de abertura do Fórum do BCE, em Sintra, Christine Lagarde teve um novo momento “whatever it takes”. Dez anos depois, o banco central vai fazer “o que for necessário” para conter a inflação, mas pede que os governos façam “a sua parte”.

