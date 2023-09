BCE sugere chegada ao pico e demora para descer

Transmissão da política monetária às economias do euro está a ser mais rápida, com cenário agravado até ao final do próximo inverno. Mas, para o BCE, o pior é agora, com 2024 a trazer recuperação.

BCE sugere chegada ao pico e demora para descer









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: BCE sugere chegada ao pico e demora para descer O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar