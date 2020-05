Carlos Costa: Centeno pode ser um "grande governador do Banco de Portugal"

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, disse em entrevista ao Expresso que o ministro das Finanças, Mário Centeno, "tem todas as condições para ser um grande governador do Banco de Portugal".





Este "abrir de portas" a Centeno surge depois de uma semana em que se soube que Mário Centeno está a prazo no governo, devendo abandonar o executivo depois de aprovar o orçamento suplementar, o que está previsto para junho. Carlos Costa, que tem uma relação tensa com Centeno (que é quadro do Banco de Portugal), deverá ser substituído em julho.

"Vai receber uma máquina que está rejuvenescida, com muito maiores competências, com uma estruturação muito forte, com um sentido de missão e um foco muito claro", disse Carlos Costa, autoelogiando o trabalho que fez à frente do banco central português.