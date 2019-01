Contexto atual permite à Fed “ser paciente com mais apertos na política monetária”

EPA

A Reserva Federal (Fed) dos EUA já tinha recuado nas suas perspetivas de aumento do preço do dinheiro no país, indicando que este ano poderá subir apenas mais duas vezes os juros. As minutas da reunião de dezembro mostram que os responsáveis pela política monetária americana estão cautelosos.

"Muitos participantes expressaram a sua visão de que, especialmente num ambiente de ausência de pressões inflacionistas, o comité pode permitir-se a ser paciente com mais apertos na política" monetária, revelam as minutas da última reunião da Fed, que decorreu a 18 e 19 de dezembro.

A votação sobre a subida de juros de dezembro foi unânime, ainda que o documento publicado esta quarta-feira, 9 de janeiro, revele que houve "alguns participantes" que eram favoráveis a que a taxa de juro não subisse.

As minutas mostraram também que a situação recente de turbulência nas bolsas e os receios em torno do crescimento económico mundial estão a ser focos de atenção. "Os participantes salientaram que os recentes desenvolvimentos, incluindo a volatilidade nos mercados financeiros e o aumento das preocupações com o crescimento mundial, tornam apropriado que a extensão e o ‘timing’ do futuro da política seja menos claro do que anteriormente."

Ainda assim, vários responsáveis continuam a defender a necessidade de novas subidas de juro num futuro próximo, ainda que defendam também que "nas próximas reuniões se retire completamente as perspetivas" da Fed sobre a política monetária. As minutas revelam ainda que alguns responsáveis consideram que deve ser indicado que "acreditam que um aperto adicional limitado deve ser apropriado", sem compromissos mais reveladores.

Apesar de identificarem uma série de riscos, a maioria dos responsáveis acredita que as perspetivas estão equilibradas.