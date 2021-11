Costa diz taxativamente, e em inglês, que "fará o que for preciso para ter finanças públicas saudáveis"

"We will do whatever it takes to have sound public finances" – foi assim mesmo, interrompendo o discurso em português para o afirmar em inglês, que o primeiro-ministro reforçou o compromisso com "finanças públicas saudáveis" e "contas certas". António Costa discursava no encerramento da sessão solene comemorativa do 175.º aniversário do Banco de Portugal, em Lisboa."Vamos fazer o que for preciso para garantir finanças públicas saudáveis", disse António Costa, evocando o famoso "whatever it takes" de Mario Draghi, fundamental para dar confiança à zona euro no tempo da crise de dívidas soberanas. O primeiro-ministro defendeu que "é preciso garantir um policy mix que não ponha em causa a recuperação económica e que, pelo contrário, a robusteça".

Disse ainda que o objetivo de manter as "contas certas" não é contrário ao aumento do investimento. "Reduzir o défice e a dívida não são um constrangimento, são um objetivo que articulamos com o aumento do investimento, salários, pensões. São as contas certas", frisou Costa.Uma das principais críticas feitas pelos antigos parceiros da esquerda, PCP e BE, em relação à estratégia do Executivo socialista foi manter como prioridade a redução do défice e da dívida pública, em detrimento de mais apoios às famílias e empresas, e de mais dotação para os serviços públicos.O primeiro-ministro assinalou que no primeiro semestre deste ano foi registado "o nível mais elevado de investimento empresarial em Portugal desde que há registo" e sublinhou a importância das medidas tomadas para reagir à pandemia.Depois, defendeu que as iniciativas de âmbito europeu serão fundamentais, nomeadamente, a manutenção de condições de financiamento acomodatícias e os programas como o SURE e o NextGeneration EU. António Costa argumentou ainda o país deverá retomar a convergência com os parceiros do euro, aproveitando para isso o PRR e o SURE.(Notícia atualizada às 12:08 com mais informação)