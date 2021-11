Mário Centeno: "Nas crises, devemos explicar, informar e contribuir para as soluções"

"Nas crises, devemos explicar, informar e contribuir para as soluções", defendeu esta quarta-feira Mário Centeno, governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças. Centeno falava na abertura da sessão solene de comemoração dos 175 anos do Banco de Portugal, que decorre esta quarta-feira, em Lisboa.O governador do Banco de Portugal fez uma intervenção centrada na história e no desenvolvimento do banco central, mas aproveitou para defender a importância da solidez das instituições e o contributo que podem dar para o desenvolvimento económico, financeiro e social dos países. "A qualidade das instituições é determinante para a prosperidade das nações", sublinhou Mário Centeno.

Para o governador, o Banco de Portugal deve ser uma instituição "aberta", capaz de contribuir para o desenvolvimento do país através de análise fundamentada, mas também de conselho sobre as políticas públicas. "E