"Decisão sobre dimensão de subida de juros ainda não está tomada", sublinha Powell

O presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, enfatizou esta quarta-feira no comité de serviços financeiros da Câmara dos Representantes que a dimensão de subida das taxas de juro na reunião deste mês, a 21 e 22 de março, ainda não está decidida. Powell acrescentou que qualquer decisão irá estar dependente de dados sobre o mercado laboral e a inflação."Ainda não tomámos qualquer decisão sobre a reunião de março", afirmou o responsável máximo do banco central dos Estados Unidos. Jerome Powell reiterou a mensagem transmitida na terça-feira, no Senado, de que a taxa de juro final da Fed será provavelmente mais elevada do que o esperado e que se necessário irá acelerar na subida dos juros diretores caso as estatísticas mostrem uma robustez superior ao esperado."Repito: nenhuma decisão foi tomada [para a reunião de março], mas se os dados indicarem que se justifica um aperto mais rápido, estamos preparados para aumentar o ritmo das subidas de taxas", acrescentou. Isto, depois das declarações de ontem terem levado os investidores a "apostar" que a Fed irá subir as taxas de juro em 50 pontos base na reunião deste mês.Relativamente ao limite de endividamento dos Estados Unidos, Powell voltou a instar os responsáveis do Congresso para que elevem esse tecto e acrescentou que "não há qualquer coelho na cartola" e que "o único caminho possível" é aumentar esse nível, sendo que esta é uma decisão que não cabe à Fed.No mês passado, o gabinete de orçamento do Congresso revelou que o Departamento do Tesouro dos EUA iria esgotar a sua capacidade de pagamento às agências federais entre julho e setembro a não ser que o tecto ao endividamento, no valor de 31,4 biliões de dólares, seja aumentado ou suspenso.