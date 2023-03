Nem moderação de Powell foi suficiente para animar bolsas dos EUA

3.992,01 pontos, o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,40% para 11.576,00 pontos e o industrial Dow Jones cedeu 0,18% para 32.798,40 pontos.

As bolsas norte-americanas fecharam mistas, num dia em que as atenções voltaram a centrar-se no presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, Jerome Powell.O responsável pela autoridade monetária, que ontem, perante o Senado, garantiu que a Fed não hesitaria em voltar a acelerar o ritmo das subidas das taxas de juro, salientou esta quarta-feira na Câmara dos Representantes que ainda não foi tomada qualquer decisão sobre a dimensão do próximo aumento.Contudo, o discurso mais moderado não foi o suficiente para atirar os índices norte-americanos para a ribalta, tendo os ganhos sido modestos. A pesar na negociação estiveram também novos dados económicos, que dizem que os pedidos de desemprego no setor privado voltaram a recuar em fevereiro, dando sinais de que a economia se mantém robusta. Apesar de os dados oficiais do emprego só serem divulgados na sexta-feira, a informação de hoje serve de barómetro.O "benchmark" S&P 500 subiu 0,14% paraOs decisores de política monetária vão agora estar atentos aos dados do emprego na sexta-feira, de forma a perceber o "estado de saúde" da economia norte-americana. Certo é que se estes se mostrarem resilientes, a Fed está disposta a acelerar o ritmo na próxima reunião - a 21 e 22 de março - para atingir a meta de baixar a inflação.