Comparando os números com as projeções de março, a revisão em baixa é muito significativa. Há três meses, os economistas do BCE ainda acreditavam num crescimento de 0,8% do PIB este ano, assinalando uma tendência de melhoria para 1,3% em 2021 e 1,4% em 2022.As projeções para a inflação indicam que o BCE ficará longe do seu objetivo durante muito tempo. Para este ano, a expectativa é de uma inflação de 0,3%. Em 2021, esperam-se 0,8% e em 2022 uma subida para 1,3%. Ou seja, nem daqui por dois anos a inflação estará perto do limiar de 2%, definido no mandato da organização liderada por Christine Lagarde.A presidente do BCE sublinhou que as medidas de confinamento aplicadas por causa da pandemia afetaram "severamente a indústria e os serviços" e deu conta de alguns indicadores que "sugerem um ponto de viragem em maio, com o alívio das medidas de confinamento." Ainda assim, os tempos são de incerteza extraordinariamente elevada, reconheceu.Durante a conferência de imprensa onde explicou a decisão de reforçar as medidas de apoio à economia , Christine Lagarde garantiu que vai analisar os desenvolvimentos do mercado com atenção, mas para já, afastou a discussão de incluir a compra de "junk bonds" no seu programa especial para combater a pandemia (PEPP).A opção, por enquanto, foi a de reforçar o envelope disponível em 600 mil milhões de euros (para 1.350 mil milhões), e alargar o programa por seis meses, até junho de 2021.Lagarde garantiu que a decisão de reforçar o montante do programa foi tomada com "consenso geral" e assegurou que a medida já se provou "eficaz e bem sucedida", tendo prevenido uma queda espiral nos mercados. Adiantou ainda que as previsões para a inflação e para as condições financeiras dos mercados "significam que o plano pandémico necessitava de ser reforçado".