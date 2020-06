Em resposta aos jornalistas, Costa disse apenas que o PIB deverá recuar 6,9% este ano e que o desemprego vai chegar até aos 9,6% no final de 2020. Estas estimativas vão ao encontro do que o Negócios já tinha escrito : o Governo estava a trabalhar em torno das estimativas da Comissão Europeia, que apontam para uma queda de 7% do PIB e de um desemprego de 10%.Questionado também sobre se está confiante sobre a aprovação do orçamento suplementar, que reflete este programa de estabilização, pela Assembleia da República, o primeiro-ministro disse ter o desejo de que o documento seja aprovado por unanimidade, considerando que o país precisa de um acordo alargado.