Equilibrismo dos bancos centrais ficou ainda mais difícil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Combater uma inflação como não se via há mais de quatro décadas já não era uma tarefa fácil. Falências e turbulência nos mercados e ainda produtores de petróleo a, inesperadamente, cortarem a produção tornam o equilíbrio entre o caminho para as taxas de juro de referência e as consequências que esta política tem na economia ainda mais desafiante.





...