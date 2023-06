Falcões fazem voo picado em Sintra contra a inflação

“Vamos continuar a beneficiar deste fascinante microclima. Até ao próximo ano, esperemos que a inflação já tenha descido um pouco e que estejamos a ser mais bem-sucedidos no nosso mandato”. Christine Lagarde despediu-se do Fórum do Banco Central Europeu (BCE) com os desejos para daqui a um ano: o vento deverá manter-se uma realidade em Sintra, mas a inflação espera que já não seja um problema. Aliás,

...