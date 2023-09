Fed entra na reta final da corrida contra a inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os juros de referência nos Estados Unidos deverão manter-se inalterados. A expectativa é dada como certa pelo mercado, que vê a Reserva Federal dos EUA (Fed) no fim do ciclo de subidas das taxas. As atenções voltam-se para o “timing” de um corte, o que irá depender da evolução da economia norte-americana.





