JPMorgan afasta subida de 50 pontos base nas taxas de juro e recessão na Zona Euro

Elena Domecq, responsável pela JPMorgan AM em Portugal e Espanha acredita que o BCE irá manter o plano inicial de subir as taxas de juro em 25 pontos base e afasta cenário de recessão a curto prazo. Já a longo prazo, o risco é maior na Europa do que nos EUA.

JPMorgan afasta subida de 50 pontos base nas taxas de juro e recessão na Zona Euro









