Lagarde fecha ano histórico com encontro “aborrecido”

A Zona Euro viveu, ao longo de 2022 e 2023, a mais rápida subida do custo do dinheiro da sua história. O último encontro do ano do Banco Central Europeu (BCE) acontece num momento de viragem – não é esperado pelo mercado que haja quaisquer mudanças nas três taxas de juro de referência na região – e foi mesmo descrito pelo governador do Banco de França, François Villeroy de Galhau, como “aborrecido”

