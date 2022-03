Lagarde presa entre crise energética e estagflação

A inflação recorde, que poderá ainda ser agravada pela escalada dos preços da energia, e a desaceleração da retoma devido à guerra na Ucrânia são as maiores preocupações dos membros do conselho do BCE, que vão atualizar esta quinta-feira projeções e estratégia.

Lagarde presa entre crise energética e estagflação









