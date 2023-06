Pausa estratégica da Fed deverá dar lugar a subida de juros em julho

Analistas dividem-se sobre quando será o fim do ciclo das taxas de juro nos EUA, mas inclinam-se para uma pausa agora, dando espaço a uma última subida no próximo mês. As palavras de Powell serão determinantes para o sentimento nos mercados.

Pausa estratégica da Fed deverá dar lugar a subida de juros em julho









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Pausa estratégica da Fed deverá dar lugar a subida de juros em julho O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar