Powell não baixa a guarda e frisa a necessidade de "novos aumentos" das taxas de juro

Apesar de a Reserva Federal norte-americana (Fed) ter abrandado o ritmo da subida da taxa dos fundos federais em 50 pontos base, face aos últimos aumentos consecutivos de 75 pontos base, o presidente do banco central, Jerome Powell, deixa claro que é preciso prosseguir uma política monetária restritiva."Continuamos a antecipar que sejam necessários novos aumentos [da taxa dos fundos federais], de forma a conseguir um estado de política monetária suficientemente restritivo para devolver a inflação aos 2% a longo prazo, explicou Powell."Vamos ter de manter uma postura restritiva de política monetária durante mais algum tempo. A experiência histórica adverte fortemente contra um alívio prematuro da política monetária", recordou.Além disso, "estamos a reduzir o tamanho do nosso balanço. Restabelecer a estabilidade dos preços vai requerer que mantenhamos a nossa política restritiva durante algum tempo", acrescentou o presidente da Fed.Confrontado com o abrandamento da inflação em outubro e novembro, Powell referiu que "estes dados revelam um muito bem-vindo abrandamento do ritmo do crescimento mensal dos preços".Ainda assim, o presidente da Fed salvaguardou que "serão necessárias muitas mais evidências para provar que a inflação está num caminho sustentável de abrandamento"."Mantém-se evidente a pressão nos preços, num leque alargado de serviços e produtos". No que toca às expectativas do mercado, Powell reconhece que as expectativas relativas à inflação a longo prazo parecem mais otimimistas, mas tal "não é motivo de complacência"."Quanto mais a onda crescente da inflação continuar, maior é o risco de uma inflação elevada ficar enraizada [na economia]", alertou Powell.(Notícia atualizada às 20:54)