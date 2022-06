Richard Baldwin: “O BCE vai conter a inflação. A dúvida é a que custo”

Richard Baldwin, economista norte-americano, tem dedicado a sua investigação à globalização e às trocas comerciais. Numa curta entrevista ao Negócios, à margem do Fórum do BCE, o professor do Graduate Institute de Genebra aponta as “origens bizarras” da atual situação inflacionista e acredita que o BCE será capaz de travar a inflação. O problema será o impacto na economia. Baldwin

