Trump nomeia crítica da Fed para o conselho do banco central

Judy Shelton na foto), que foi assessora económica de Donald Trump durante a sua campanha às eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e que ocupa atualmente as funções de diretora executiva dos EUA no Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), vai ser proposta pelo chefe da Casa Branca para fazer parte do conselho da Reserva Federal, refere a Bloomberg.

Shelton, que é conhecida por defender o regresso ao padrão-ouro e pelas suas críticas à atual condução da política monetária do banco central, já tinha sido um nome especulado para o conselho da Fed.

Numa entrevista à CNBC, em junho, Shelton disse que se fosse nomeada para o conselho da Reserva Federal baixaria a taxa de juro diretora para 0% em dois anos.





Recorde-se que muitos analistas acreditam que a Reserva Federal vai interromper a sua política de normalização de juros iniciada em finais de 2015 – e que já levou a nove subidas da taxa diretora –, podendo mesmo vir a decidir-se por uma descida muito em breve, com as ‘odds’ a apontarem para um corte de 25 pontos base da taxa dos fundos federais este mês.

Trump tem pressionado sucessivamente o banco central, argumentando que seria muito vantajoso para o país baixar os juros.