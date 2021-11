Conselho de Estado dá "parecer favorável" à dissolução do Parlamento

O Conselho de Estado, reunido sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, (...) deu parecer favorável, por maioria, à proposta de Sua Excelência o Presidente da República de dissolução da Assembleia da República", lê-se

ouvidos os partidos nela representados e o Conselho de Estado". Ouvidos os conselheiros e partidos, Marcelo Rebelo de Sousa irá fazer uma declaração ao país às 20h00 de quinta-feira, para anunciar a dissolução do Parlamento e a data das eleições legislativas antecipadas.

O Conselho de Estado deu esta quarta-feira parecer favorável à dissolução do Parlamento e à convocação de eleições antecidadas, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2022). O calendário político deverá ser anunciado pelo Presidente da República numa declaração ao país esta quinta-feira.numa nota publicada no site da Presidência Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito, ainda antes de se confirmar o chumbo do OE 2022, que iria dissolver do Parlamento e convocar eleições antecipadas , caso não fosse aprovada a proposta orçamental. O chumbo confirmou-se na quarta-feira passada, com o Bloco de Esquerda, PCP e PEV a votarem contra o OE ao lado da direita.A Constituição permite ao Presidente da República avançar com a dissolução da Assembleia da República, mas obriga a que sejam "Na reunião do Conselho de Estado, que teve lugar no Palácio da Cidadela, em Cascais, estiveram presentes todos os conselheiros de Estado, exceto António Damásio, que acompanhou a reunião por videoconferência.

Antes dessa reunião, o Conselho de Estado esteve ainda reunido com a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, onde foi "assinalado que o papel do Banco Central Europeu tem sido determinante na manutenção da estabilidade financeira e reforço da credibilidade na recuperação económica da área do euro".