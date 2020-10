68% dos americanos estão stressados com as eleições presidenciais

Com a pandemia aumentaram mundialmente os níveis de stress, dos quais foram vítimas cerca de 1,05 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos a situação agrava-se com a controversa eleição presidencial de dia 3 de novembro, que elevou a um nível histórico a ansiedade e a incerteza dos norte-americanos, refere a CNBC.





De acordo com uma sondagem levada a cabo pela American Psychological Association (APA), 68% dos americanos inquiridos confessam que as eleições presidenciais deste ano são uma fonte de stress para as suas vidas. No ano de 2016, a esta mesma pergunta, apenas 52% manifestaram estar ansiosos com os resultados eleitorais.







Esta ansiedade é sentida tanto pelos apoiantes democratas (76%) como pelos republicanos (67%) e, de acordo com a APA, existem quatro formas de a controlar: evitar pensar no pior cenário possível; ter um plano de votação; ter um plano para o dia das eleições e evitar consultar de forma excessiva as redes sociais.





A APA afirma que "quando surge a incerteza, muitas pessoas imediatamente imaginam os piores cenários". Contudo, é de evitar pensar em situações que não se conseguem resolver. A associação alerta ainda que os resultados podem demorar semanas a ser processados - sendo, por isso, necessário que os americanos se abstraiam das eleições.