A última intervenção de Costa na AR: "Se alguém me melindrou, devo dizer que já esqueci"

Na sua última intervenção no Parlamento enquanto primeiro-ministro saudou "sem exceção" todos os partidos representados no Parlamento, diz ter sido uma "grande honra ter sido seis vezes eleito para a Assembleia da República" e garantiu: "".António Costa, depois de responder à intervenção (a última do debate) do deputado Rui Tavares, do Livre, o primeiro-ministro pediu "dez segundos" a Augusto Santos Silva para se despedir do Parlamento. O deputado socialista e antigo ministro, Luís Capoulas Santos, já o havia feito no início dos trabalhos e Costa quista "acompanhar" por ser esta a "última intervenção nesta Assembleia da República, não só como primeiro-ministro, mas também como parlamentar"."Foi para mim uma grande honra ter sido seis vezes eleito para a Assembleia da República, ter exercido aqui enquanto deputado da oposição seis anos, como deputado na oposição, ter aqui estado três vezes como ministro a responder perante a Assembleia da República e nos últimos anos em três governos a que tive a honra de presidir", afirmou perante o plenário.António Costa lembrou que "naturalmente, o, às vezes mais vivo, outras vezes menos vivo".Aos que ficam para a próxima legislatura, Costa desejou uma "continuação de bons mandatos", para os que saem, como o próprio primeiro-ministro, António Costa desejou "". "Sejamos tão felizes nas vidas que teremos a seguir, como pelo menos fomos nas vidas que exercemos ao longo destes anos". "A todas e a todos, um grande abraço e votos da continuação de bons trabalhos", concluiu.O discurso foi recebido por aplausos de pé da bancada socialista no Parlamento. Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, deixou também um agradecimento a Costa pela "disponibilidade que teve para a fiscalização por parte da AR e toda a solidariedade que existiu entre os dois órgãos de soberania". "É perante a Assembleia que o Governo responde politicamente, o sr. Primeiro-Ministro compreendeu bem, tenho a agradecer-lhe por isso", concluiu.