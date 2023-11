Abstenção real é mais baixa do que a registada

Se em vez de se considerar o número de eleitores recenseados a conta for feita com o número de cidadãos residentes com mais de 18 anos, a abstenção é, afinal, mais baixa do que dizem as estatísticas oficiais. Nas legislativas de 2022 teria ficado nos 35%, em vez dos 42%, conclui um estudo da FFMS.



Nas legislativas do ano passado, a abstenção seria sete pontos percentuais mais baixa do que a registada pelos números oficiais. Estela Silva/Lusa Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 00:21







O desvio entre eleitores recenseados e cidadãos nacionais com direito a voto é, em Portugal, de 11,4%, quase um milhão de eleitores e um dos maiores da União Europeia. Isto faz com que, na prática, a abstenção seja, afinal, menor do que dizem as estatísticas oficiais, conclui um estudo elaborado para a Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgado esta quinta-feira.



