Alexandra Reis demite-se após pedido de Medina

O ministro das Finanças anunciou nesta terça-feira à noite ter pedido a demissão da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis – envolvida na polémica em torno da indemnização de 500 mil euros que recebeu da TAP na negociação da sua saída da transportadora –, que foi de imediato aceite.

"Solicitei hoje mesmo à Eng.ª Alexandra Reis que apresentasse o seu pedido de demissão como Secretária de Estado do Tesouro, o que foi por esta prontamente aceite", refere o comunicado de Fernando Medina.

O governante diz ter tomado a decisão "no sentido de preservar a autoridade política do Ministério das Finanças num momento particularmente sensível na vida de milhões de portugueses".

"No momento em que enfrentamos importantes exigências e desafios, considero essencial que o Ministério das Finanças permaneça um referencial de estabilidade, de autoridade e de confiança dos cidadãos. São valores fundamentais à boa condução da política económica e financeira e à direção do setor empresarial do Estado", sublinha.

Fernando Medina agradece a Alexandra Reis, a quem reconhece "um curriculum profissional de enorme mérito e qualidade", por "todo o trabalho desenvolvido", dizendo "reconhecer a integridade e correção com que neste período pessoalmente difícil assegurou a defesa do interesse público".





O Correio da Manhã noticiou na edição do passado sábado, 24 de dezembro, que a nova secretária de Estado do Tesouro tinha recebido uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da TAP, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos.

O caso fez correr muita tinta, com os partidos da oposição a pedirem explicações ao Governo – e com o Bloco de Esquerda e o Chega a apresentarem mesmo requerimentos de audições.

Já nesta terça-feira soube-se que Alexandra Reis pediu uma indemnização de 1,48 milhões de euros quando começou a negociar a sua saída da TAP. Foi esse o valor revelado pela administração da transportadora aérea, na sua explicação sobre o caso aos ministérios das Finanças e Infraestruturas. A TAP acabou por chegar a um acordo com a gestora, pagando-lhe 500 mil euros.

Alexandra Reis, que integrou a TAP em setembro de 2017, tinha funções de administração em sete empresas do grupo: TAP SGPS, TAP SA, Portugália, TAPGER - Sociedade de Gestão e Serviços, UCS - Cuidados de Saúde Integrados, Cateringpor e TAP Logistics Solutions.

Na missiva, a TAP explicou ainda que a opção de negociar a saída de Alexandra Reis partiu da atual administração da transportadora liderada por Christine Ourmières-Widener.





Na segunda-feira, 26 de dezembro, Alexandra Reis disse que nunca aceitou – e que devolveria "de imediato" caso lhe tivesse sido paga – qualquer quantia que acreditasse não estar no "estrito cumprimento da lei" na sua saída da TAP.

Alexandra Reis – que tinha tomado posse como secretária de Estado do Tesouro na última remodelação do Governo – saiu da TAP em fevereiro, tendo em junho sido nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV).







(notícia atualizada às 00:28 de 28 de dezembro)