Alexandra Reis pediu indemnização de mais de 1,4 milhões à TAP

A atual secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, pediu uma indemnização de 1,48 milhões quando começou a negociar a sua saída da TAP. A transportadora acabou por chegar a um acordo com a gestora, pagando-lhe 500 mil euros.Este valor 1,479.250 euros, consta da explicação sobre este caso dada pela administração da TAP aos ministérios das Finanças e Infraestuturas.Na missiva, é explicado que a opção por negociar a saída de Alexandra Reis partiu da atual administração da transportadora liderada por Christine Ourmières-Widener. "Por iniciativa da TAP foi iniciado o processo negocial com Alexandra Reis no sentido de ser consensualizada por acordo a cessação imediata de todos os vínculos contratuais existentes entre Alexandra Reis e todas as empresas do grupo TAP", lê na carta de três páginas, assinada pela CEO francesa e o chairman da companhia, Manuel Beja.