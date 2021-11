Ana Abrunhosa: “Veria com satisfação a manutenção da pasta num próximo governo”

A ministra da Coesão Territorial acredita que a criação do ministério foi uma “inovação” que permitiu passar a levar o Interior para o Conselho de Ministros. Mas não revela se gostava de manter as funções como ministra caso o PS forme governo. Sobre as eleições de 30 de janeiro, Ana Abrunhosa espera “um governo estável do PS”.

