Ana Catarina Mendes diz que PSD anda "em ziguezague na pandemia"

"O ziguezague em que anda o PSD nesta pandemia é notável", acusou esta quarta-feira a socialista Ana Catarina Mendes, no debate do Estado da Nação. A líder parlamentar do PS criticou as respostas que os sociais-democratas têm defendido em tempo de crise e lembrou que antes da covid-19 o país tinha bons indicadores orçamentais e estava a crescer.



"À segunda-feira querem Natal sem restrições, à terça-feira com restrições, à quarta-feira querem abrir as fronteiras, à quinta-feira fechar, à sexta-feira dizem que votam contra o Orçamento do Estado que dá tudo a todos, ao sábado pedem apoios para todos", ironizou Ana Catarina Mendes. "Ao domingo rezam para que o diabo apareça e este governo caia", rematou.



A socialista acusou o PSD de não se preocupar com os problemas que interessam ao país e de não notar que o desemprego está contido e que há uma projeção de crescimento de 4% para este ano. Lembrou as medidas tomadas pelo Executivo para apoiar as empresas e as famílias, contrastando com iniciativas que foram tomadas pelo PSD durante a grande crise financeira. E aproveitou para frisar que o país tinha bons indicadores orçamentais antes de ser afetado pela pandemia.

Na resposta, o primeiro-ministro, António Costa, reforçou a acusação de desorientação ao PSD: "As bancadas à direita têm uma receita: perante uma crise, austeridade, quando não há austeridade, dizem que vem aí o diabo, quando não há austeridade e não vem o diabo não sabem o que hão-de dizer."



Costa aproveitou ainda para lembrar o reforço de meios no SNS feito pelo seu governo e reafirmou que é preciso combater a precariedade nas relações laborais, tornada ainda mais evidente pela pandemia.