Ana Mendes Godinho garante que "lares têm sido prioridade"

"Quero voltar a frisar que, desde o início [da pandemia], os lares têm sido a prioridade total de todos nós", declarou Ana Mendes Godinho numa tentativa de esvaziar as críticas de que tem sido alvo após ter dito, em entrevista ao Expresso, que "a dimensão dos surtos [nos lares] não é demasiado grande em termos de proporção" e admitido não ter lido o relatório referente ao surto do lar de Reguengos de Monsaraz.



Em declarações aos jornalistas à margem da visita a uma IPSS em Alcanena, e reproduzidas pela SIC Notícias, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social revelou que o relatório em causa, produzido pela Segurança Social, ficou pronto no passado dia 14 de julho sobre os acontecimentos no lar de Reguengos de Monsaraz, tendo sido "enviado para o Ministério Público" logo no dia 16 do mesmo mês. Referiu ainda que lê sempre todos os relatórios que chegam ao Ministério.



Ana Mendes Godinho insistiu na ideia de que para o Governo, assim como para o conjunto da sociedade, a situação dos lares num contexto de crise sanitária foi assumida como uma prioridade, desde logo "atendendo ao risco e à idade das pessoas que estão nos lares", já que mais de 50% dos utentes têm mais de 80 anos. "Os lares têm sido uma prioridade do Governo, de quem nunca baixou os braços para proteger quem mais precisa."

A governante salienta que a prioridade do Executivo passa por, "a cada momento, implementar todas as medidas de reforço, prevenção e apoio às instituições", com a ministra a destacar o "reforço dos recursos humanos" nestas instituições em "cerca de 6 mil pessoas" desde o início da pandemia.

Questionada sobre as acusações de insensibilidade e as críticas feitas pela oposição, Ana Mendes Godinho frisa que a sua "missão" e "prioridade tem sido criar todos os instrumentos de apoio" de modo a assegurar um acompanhamento permanente do que acontece nos lares.



"Estamos a reforçar os meios para conseguir responder à pandemia e apoiar as instituições a protegerem as pessoas, porque é isso que nos move. Não devemos desfocar o problema", acrescentou.





Depois de o CDS ter, ainda no fim de semana, exigido a demissão da ministra, exigência depois também feita pelo Chega, entretanto o PSD já veio requerer a presenta da governante, assim como de Marta Temido, ministra da Saúde, no Parlamento para que possam prestar esclarecimento sobre o caso do lar de Reguengos.

Foi a entrevista de Ana Mendes Godinho ao Expresso que fez estalar toda esta polémica. O Governo acusou o semanário de ter descontextualizado a resposta da ministra.



(Notícia atualizada)