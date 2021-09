BE destaca Jorge Sampaio como "um lutador por um Portugal aberto, cosmopolita e solidário"

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, destacou esta sexta-feira o papel do ex-Presidente Jorge Sampaio na "luta pelos direitos humanos e solidariedade" e endereçou à família e ao PS "as mais sentidas condolências"."Jorge Sampaio é uma figura central da democracia portuguesa. Foi líder da revolta estudantil de 1962, foi advogado de presos políticos e teve uma intervenção ativa no 25 de Abril. E depois da revolução, acabou por fazer pontes à esquerda que permitiram novos projetos, que o levaram às vitórias na câmara de Lisboa e como Presidente da República", referiu Catarina Martins.A líder do BE destacou que, "até ao último dos seus dias", Jorge Sampaio foi "um lutador pela ideia de um Portugal aberto, cosmopolita, solidário e defensor dos direitos humanos", e que "a sua última luta sobre o nosso papel no acolhimento de refugiados é também testemunha da sua luta pelos direitos humanos e pela solidariedade"."Nas causas nacionais, como nas causas internacionais, da luta pela indepêndência de Timor-Leste, o seu trabalho sobre a tuberculose, contra a pobreza, soube sempre unir e ser exigente para com um país que ajudou a construir na sua democracia", concluiu.O BE anunciou ainda o cancelamento de todas as ações de campanha para os próximos dois dias.O ex-Presidente faleceu esta sexta-feira, aos 81 anos. Estava internado desde dia 27 no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, depois de ter sido transportado de urgência do Algarve, onde estava a passar férias, para Lisboa, devido a "dificuldades respiratórias".