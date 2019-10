Bloco quer salário mínimo de 650 euros em 2020 e fim das novas comissões bancárias

No primeiro dia de trabalhos do novo Parlamento, o Bloco de Esquerda revelou cinco iniciativas legislativas com vista ao cumprimento de "promessas eleitorais". Os projetos de lei dizem respeito à violência doméstica, nacionalidade, eutanásia e salário mínimo.