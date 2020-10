Carlos César: Vasco Cordeiro vai ter uma tarefa mais complexa para constituir governo nos Açores

Leia Também PS perde maioria absoluta nos Açores num parlamento mais diversificado

"O PS voltou a conseguir uma vitória nas eleições nos Açores! Desta vez, a sétima consecutiva, sem maioria absoluta. Vasco Cordeiro vai ter uma tarefa mais complexa para constituir governo. Mas temos que manter a bandeira no ar! E aprender com os resultados", declarou o socialista, também antigo presidente do Governo dos Açores.César comentou hoje os resultados eleitorais numa publicação na sua conta de Facebook.Sem maioria absoluta nos Açores pela primeira vez em 20 anos, o PS terá agora de negociar com as seis restantes forças políticas com assento no parlamento regional, onde chegaram pela primeira vez Chega, Iniciativa Liberal e PAN.De acordo com os resultados provisórios divulgados pela Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP), o PS alcançou 39,13% (40.701 votos) e 25 deputados.O PSD, com 33,74% (35.091 votos), garantiu 21 mandatos, seguido pelo CDS-PP com 5,51% (5.734 votos), que elegeu três deputados, além de um parlamentar em coligação com o PPM (115 votos).O Chega teve 5,06% (5.260 votos) e elegeu dois deputados, tal como o BE, que alcançou 3,81% (3.962 votos).O PPM obteve 2,34% (2.431 votos) e elegeu um deputado, além de um outro eleito em coligação com o CDS-PP.A Iniciativa Liberal conseguiu 1,93% (2.012 votos) e elegeu um deputado, assim como o PAN, que teve percentagem idêntica e apenas menos oito votos.