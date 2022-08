Caso das faturas da Endesa cria mal-estar entre PSD e Marcelo

A intenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em esvaziar a polémica sobre o despacho do Governo que obriga a Endesa a detalhar as faturas apresentadas ao Estado está a incomodar o PSD, que considera "incompreensível" a cumplicidade entre Marcelo e o Governo, avança esta quinta-feira o Observador Fontes do PSD ouvidas pelo jornal defendem que o Presidente da República está "numa deriva absolutamente incompreensível" e que "não há racional que permita compreender a estratégia" de Marcelo ao vir defender o Governo no castigo à elétrica, depois de conhecido o teor do despacho de António Costa contra a Endesa e de o PSD ter alertado que "maioria absoluta" não é "poder absoluto".

Ao procurar defender a narrativa do Governo, os social-democratas entendem que o Presidente da República está cada vez "mais desligado" do PSD (do qual é militante) e próximo do centro-esquerda, gerando um desconforto crescendo no partido liderado por Luís Montenegro.