Caso Rita Marques: "Não me revejo naquela atitude. É ilegal", diz Costa

Fladgate Partnership, afirmando ter "99,9% de certeza da ilegalidade na conduta".A Fladgate Partnership é proprietária das casas de vinho do Porto Taylor's, Fonseca, Croft e Krohn, dos hotéis The Yeatman, em Gaia, e do Vintage House, no Pinhão, assim como do World of Wine (WoW), o quarteirão cultural instalado nas antigas caves de vinho do Porto da Croft e da Taylor’s, no centro histórico de Gaia, que resultou de um investimento superior a 100 milhões de euros.

Questionado sobre a conduta da ex-secretária de estado do Turismo e sobre os apoios que concedeu enquanto esteve no cargo, o primeiro-ministro garantiu que foi chamada "à atenção para as limitações legais existentes e se tinha praticado algum ato e ela entendeu que estava a coberto da lei", respondeu António Costa ao deputado do Chega, André Ventura. "Não é a interpretação que faço", frisou. Mais tarde, em resposta à deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou que "a situação em que se encontra" a ex-secretária de Estado "é ilegal".