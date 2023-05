políticos entre o social-democrata Sérgio Azevedo e os socialistas Duarte Cordeiro e Fernando Medina, na altura presidente da Câmara de Lisboa, para "a colocação de pessoas em lugares para avenças e posições estratégicas" durante a corrida às eleições autárquicas em 2017.



A tese do Ministério Público, revelada pela TVI, surge no âmbito do processo Tutti Frutti, cuja investigação começou há cinco anos, e tem por base escutas telefónicas e emails apreendidos do computador de Fernando Medina.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quarta-feira que mantém "toda a confiança política" nos ministros Fernando Medina e Duarte Cordeiro, depois de a TVI ter divulgado, com base numa tese do Ministério Público, o envolvimento dos dois governantes numa alegada troca de favores entre o PS e PSD em Lisboa."Obviamente mantenho toda a confiança política e tenho a maior consideração pela idoneidade do doutor Medina e do doutor Duarte Cordeiro", referiu o primeiro-ministro, no debate sobre política geral, no Parlamento.Em causa está, segundo a reportagem da TVI, a existência de acordosQuestionado sobre esse caso pelo líder do Chega, António Costa referiu: "Não há debate em que o senhor deputado não peça a demissão de um membro do Governo, umas vezes é o ministro dos Negócios Estrangeiros, da Economia, agora o das Finanças. Por si, todos os membros do Governo já estavam demitidos, o que aliás muito nos honra".O líder do Executivo socialista apontou ainda o dedo a André Ventura, que terá recebido uma mensagem de Sérgio Azevedo enquanto era candidato à Câmara de Loures pelo PSD e viu o seu gabinete ter sido também alvo de buscas no processo Tutti Frutti."Sobre o programa da TVI não posso dizer mais do que aquilo que vi, mas como também vi lá citada uma gravação de uma conversa telefónica sua com a pessoa que, segundo a TVI, era o articulador de uma rede de corrupção, se calhar o senhor deputado tem mais a contar-nos do que eu", atirou António Costa a André Ventura.Em resposta, André Ventura destacou que "em nenhum momento é citado como suspeito desta operação". "Pode tentar fugir com isso, a Justiça pode tardar, mas não vai escapar quando um dia também a si chegar", disse a António Costa.