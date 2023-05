Costa tenta conter caso Galamba num debate “sem história”

O caso Galamba e as recentes notícias sobre Medina e João Cordeiro marcaram o debate parlamentar com o primeiro-ministro. Costa revelou que até falou com Marcelo sobre os acontecimentos com o ex-adjunto, mas nada sobre o SIS, mas não esclareceu intervenção de Mendonça Mendes.

Costa tenta conter caso Galamba num debate “sem história”









